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Санкции против Беларусбанка, рост цен и зарплат, ожил авторынок: новости недели в видеообзоре Myfin.by

09.08.2021 10:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Санкции против Беларусбанка, рост цен и зарплат, ожил авторынок: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Фото: Myfin.by

00:27 Итоги торгов на БВФБ за неделю

00:39 НБРБ обратил внимание на высокий уровень инфляции

01:17 Рост цен на ЖД-поездки

01:36 Рост цен и доступные кредиты на обучение

02:07 Прогноз по зарплатам к 2025 году

02:33 Санкции против Беларусбанка

03:11 Рост ЗВР в июле

03:36 Оживление автомобильного рынка

04:09 Итоги недели на рынке криптовалют

04:16 Эксперт о курсе Биткоина

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На прошедшей неделе в Беларуси Нацбанк размышлял о росте цен, Минэкономики рассказывало про кратный рост зарплат, вводились санкции против Беларусбанка, выросли...
 
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