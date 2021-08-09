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Санкции против Беларусбанка, рост цен и зарплат, ожил авторынок: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Источник материала: Myfin
00:27 Итоги торгов на БВФБ за неделю
00:39 НБРБ обратил внимание на высокий уровень инфляции
01:17 Рост цен на ЖД-поездки
01:36 Рост цен и доступные кредиты на обучение
02:07 Прогноз по зарплатам к 2025 году
02:33 Санкции против Беларусбанка
03:11 Рост ЗВР в июле
03:36 Оживление автомобильного рынка
04:09 Итоги недели на рынке криптовалют
04:16 Эксперт о курсе Биткоина
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Санкции против Беларусбанка, рост цен и зарплат, ожил авторынок: новости недели в видеообзоре Myfin.by
На прошедшей неделе в Беларуси Нацбанк размышлял о росте цен, Минэкономики рассказывало про кратный рост зарплат, вводились санкции против Беларусбанка, выросли...
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