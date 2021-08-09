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Год протестов: в Беларуси больше 600 политзаключенных - вот их полный список

09.08.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К сожалению, он постоянно пополняется...

Год протестов: в Беларуси больше 600 политзаключенных - вот их полный список
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Ровно год назад — 9 августа 2020 года — в Беларуси прошли президентские выборы. Было объявлено, что на них победил Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты, на которые власти ответили масштабными репрессиями. 

Сейчас (о состоянию на 8 ута, 9 августа) в списке белорусских политзаключенных больше 600 фамилий. В этом материале Meduza приводит их все. Он кажется бесконечным...

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