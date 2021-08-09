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Год протестов: в Беларуси больше 600 политзаключенных - вот их полный список
Источник материала: Партизан
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Ровно год назад — 9 августа 2020 года — в Беларуси прошли президентские выборы. Было объявлено, что на них победил Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты, на которые власти ответили масштабными репрессиями.
Сейчас (о состоянию на 8 ута, 9 августа) в списке белорусских политзаключенных больше 600 фамилий. В этом материале
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