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В Лунинецком районе двое подростков приговорены к ограничению свободы за циничные надписи

09.08.2021 10:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение в отношении двух 15-летних местных жителей, которым инкриминированы осквернение сооружений и порча имущества. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что несовершеннолетние в мае 2021 года нанесли баллончиком с краской красного цвета ряд циничных надписей на объекты инфраструктуры города Микашевичи. Тем самым причинили КУМПП ЖКХ "Лунинецкое ЖКХ", филиалу ОРО "Лунинецкого РАЙПО", Барановичскому отделению БЖД, а также жителю города материальный ущерб, который по иску прокурора возместили в полном объеме. В судебном заседании они признали свою вину", - рассказали в прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ст.341 Уголовного кодекса в отношении несовершеннолетних обвиняемых применены принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения свободы их досуга на срок 6 месяцев.

Теперь несовершеннолетним запрещено покидать свое жилище с 21.00 до 06.00 часов следующего дня, установлена необходимость являться для регистрации в территориальный ОВД по месту жительства один раз в месяц, возложены обязанности предварительно уведомлять ОВД об изменении места жительства, выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На основании ст.341 Уголовного кодекса в отношении несовершеннолетних обвиняемых применены принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения...
 
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