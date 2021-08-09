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Под Сморгонью женщина заблудилась в лесу и угодила в болото

09.08.2021 10:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе спасатели помогли выбраться из леса заблудившейся женщине. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Жительница деревни Острово позвонила в центр оперативного управления Сморгонского районного отдела МЧС утром 8 августа. Она рассказала, что пошла в лес за грибами, но заблудилась и самостоятельно выйти не может.

На помощь направились спасатели пожарной аварийно-спасательной части №2 и поста №11. Женщина постоянно находилась на связи и давала примерные ориентиры. Обнаружили женщину на торфяной болотистой местности. Передвигаться было опасно. Для того чтобы помочь потерявшейся, из бревна соорудили мостик.

Бригада скорой медицинской помощи обследовала женщину, госпитализация не потребовалась.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Жительница деревни Острово позвонила в центр оперативного управления Сморгонского районного отдела МЧС утром 8 августа. Она рассказала, что пошла в лес за грибами,...
 
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