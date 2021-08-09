Пьяный житель Полоцкого района поджег хозпостройки своего дома и уничтожил имущество соседей

Источник материала: БелТА

9 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцком районе после ссоры с сожительницей пьяный мужчина поджег хозпостройки, от огня пострадало и имущество соседей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства умышленного уничтожения имущества.

По данным следствия, днем 31 июля 52-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в агрогородке Кушлики Полоцкого района. Он поссорился со своей сожительницей, вышел во двор, облил горючим хозяйственные постройки и поджег их. Гараж и сарай загорелись. Затем огонь перебросился на строения соседей. Увидев происходящее, женщина вызвала МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Однако огнем уничтожено находящееся в постройках имущество, среди которого электроинструменты, велосипеды, а также домашние животные и птицы. Имущественный вред составил около Br11 тыс.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований, в том числе пожарно-техническая экспертиза и экспертиза горюче-смазочных материалов. Допрошены свидетели и потерпевшие.

В отношении жителя Кушлик возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК. Он допрошен, к нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-