Источник материала: UDF



Фото из личного архива

отмечается в материале. «Друзья и коллеги называют Александрова большим поклонником Ливерпуля и говорят, что находясь в СИЗО, Андрей каждый день поет гимн любимого клуба. Это поддерживает его дух. Экс-главред Index on Censorship Рейчел Джоли говорит, что Александров вкладывал всю свою душу в то, чтобы люди поняли, что происходит в Беларуси», —в материале.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сайт русскоязычных болельщиков «Ливерпуля» опубликовал статью об Андрее Александрове Александров вкладывал всю свою душу в то, чтобы люди поняли, что происходит в Беларуси.

В статье, опубликованной на сайте русскоязычных поклонников мерсисайдцев, рассказывается, как сложилась его жизнь в этом году (задержание 12 января, водворение в СИЗО №1, обвинения в организации и подготовке массовых беспорядков и участии в них, а также переквалификация ее на «измену государству»).