В Латвии допустили столкновение НАТО и России в ходе учений с Беларусью

Наплыв мигрантов, прибывающих в Литву с территории Беларуси, и грядущие военные учения «Запад-2021» повышают вероятность столкновения российских военных с силами НАТО в странах Прибалтики и Польше, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.





По его словам, существует риск «недопонимания некоторых действий» из-за российско-белорусских маневров.





«Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», — сказал Ринкевич.





В то же время он усомнился в том, что дело может дойти до полномасштабных боевых действий.





Совместные военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России. В основе учений лежит сценарий развязывания агрессии против "союзного государства".





Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы случился после того, как власти Беларуси в ответ на введенные санкции заявили, что не будут препятствовать потоку мигрантов в Европу.





Из-за сложившейся ситуации Литва призвала ЕС помочь в борьбе с незаконными мигрантами, а также начала строить заграждение на границе. На территории Литвы работает несколько лагерей беженцев, из-за тяжелых условий мигранты уже несколько раз устраивали беспорядки.