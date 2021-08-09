ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Латвии допустили столкновение НАТО и России в ходе учений с Беларусью

09.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российско-белорусские учения у границ НАТО и наплыв мигрантов в Литву увеличивают риск «возникновения инцидентов», заявили в МИД Латвии.

Наплыв мигрантов, прибывающих в Литву с территории Беларуси, и грядущие военные учения «Запад-2021» повышают вероятность столкновения российских военных с силами НАТО в странах Прибалтики и Польше, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, существует риск «недопонимания некоторых действий» из-за российско-белорусских маневров.

«Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», — сказал Ринкевич.

В то же время он усомнился в том, что дело может дойти до полномасштабных боевых действий.

Совместные военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России. В основе учений лежит сценарий развязывания агрессии против "союзного государства".

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы случился после того, как власти Беларуси в ответ на введенные санкции заявили, что не будут препятствовать потоку мигрантов в Европу. 

Из-за сложившейся ситуации Литва призвала ЕС помочь в борьбе с незаконными мигрантами, а также начала строить заграждение на границе. На территории Литвы работает несколько лагерей беженцев, из-за тяжелых условий мигранты уже несколько раз устраивали беспорядки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российско-белорусские учения у границ НАТО и наплыв мигрантов в Литву увеличивают риск «возникновения инцидентов», заявили в МИД Латвии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайт русскоязычных болельщиков «Ливерпуля» опубликовал статью об Андрее Александрове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by