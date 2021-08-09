|
Подготовка к организации массовых беспорядков и порча имущества. В Витебске предъявлено обвинение местному жителю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске завершено расследование уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков. Фигурантом оказался 35-летний местный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчину задержали в марте, в момент, когда он клеил наклейку с незарегистрированной символикой на служебный автомобиль милиции. Выяснилось, что мужчина – подписчик деструктивных Telegram-каналов, где изучал информацию о том, как противодействовать работе правоохранителей: оказывать сопротивление, отслеживать движение транспорта, координировать людей на протестах. Затем распространял ее в мессенджерах.
Мужчина также приобрел более 500 единиц пиротехнических изделий, в том числе имитирующие гранаты, страйкбольные мины, дымовые шашки и петарды. При обыске в его гараже было обнаружено 76 ежей, которые он также собирался пустить в дело на массовых беспорядках. Довести преступный умысел до конца не удалось: арсенал изъяли.
Андрей Щербаков, начальник Витебского городского отдела Следственного комитета Беларуси:
Кроме того, установлена причастность обвиняемого к вандализму. С октября 2020 года по март 2021 года мужчина систематически расписывал здания в Витебске. Имущественный вред причинен на сумму более 235 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовка к организации массовых беспорядков и порча имущества. В Витебске предъявлено обвинение местному жителю
Новости Беларуси. В Витебске завершено расследование уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков. Фигурантом оказался 35-летний местный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)