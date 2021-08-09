В Беларуси за выходные в ДТП погибли четверо человек

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные произошло 24 учетных ДТП, в которых четверо человек погибли и 33 получили травмы, среди них трое детей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлен 161 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 400 водителей не имели права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах.

"Уважаемые родители, не забывайте напоминать детям правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Добивайтесь, чтобы соблюдение правил дорожного движения вошло в привычку и стало нормой поведения на улице, и не нарушайте ПДД сами ради безопасности своих чад. Помните, что в автомобиле дети до 12 лет должны находиться в детском удерживающем устройстве, подходящем им по весу и комплекции. Исключение составляет лишь тот случай, когда рост ребенка составляет более 150 см, - отметили в ГАИ. - Удерживающее устройство и ремень безопасности, которым должны быть пристегнуты все пассажиры, более чем на 80% позволит сохранить жизнь при попадании в ДТП. Берегите детей и помните, что они всегда смотрят на вас. Будьте достойным примером своему ребенку".-0-