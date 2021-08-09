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В Малоритском районе нашли заблудившуюся в лесу 86-летнюю сельчанку

09.08.2021 11:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе сотрудники милиции нашли заблудившуюся в лесу 86-летнюю сельчанку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"Около 23.15 в Малоритский РОВД поступило сообщение о том, днем 86-летняя сельчанка ушла в лес за ягодами возле деревни Мельники и не вернулась. Бабушка проживает одна, тревогу забили ее соседи. Мобильного телефона у нее с собой не было. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники районного отдела милиции, МЧС, лесничества, представители поисково-спасательного отряда", - рассказали в УВД.

После часа ночи милиционеры нашли бабушку, лежащей в лесном массиве недалеко от деревни Мельники.

Пенсионерка рассказала, что в лесу она много ходила и через несколько часов из-за усталости у нее отказали ноги, поэтому она прилегла и уже не смогла подняться, чтобы пойти домой. С женщиной находилась ее собака.

Участковый инспектор милиции на руках вынес бабушку из лесного массива, посадил в машину и отвез женщину домой. Сельчанка поблагодарила милиционеров за спасение.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионерка рассказала, что в лесу она много ходила и через несколько часов из-за усталости у нее отказали ноги, поэтому она прилегла и уже не смогла подняться,...
 
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