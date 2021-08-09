В Гродненском районе мужчина нашел в лесу пулемет

Источник материала: БелТА

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненского района нашел в лесу пулемет времен войны. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Все произошло неподалеку от поселка Сопоцкин. Местный житель собрался за ягодами. Зайдя на несколько десятком метров вглубь леса, мужчина обратил внимание на металлический предмет, торчащий из земли. Он начал раскапывать находку и вскоре извлек из земли пулемет времен Великой Отечественной войны.

"Мужчина оказался охотником, поэтому знал, как поступать в подобных ситуациях. Он незамедлительно сообщил об этом в милицию", - сказали в УВД.

Сейчас решается судьба пулемета. Возможно, его передадут в музей.-0-