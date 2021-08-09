Тихановская: «Беларусь сделала выбор. Я тоже, и готова нести ответственность за него». Латушко: «Можно долго разбирать ошибки»

Источник материала: Салiдарнасць

Политики – о том, чем стало для Беларуси 9 августа 2020 года.

Спустя год после президентских выборов-2020 лидеры демократических сил подводят итоги и делают «работу над ошибками».

– Год назад, 9 августа, Беларусь сделала выбор. На вопрос «А можа, так і трэба?» – мы впервые вместе, всей страной смогли ответить: «Нет, так быть не должно», – говорит Светлана Тихановская в видеообращении к белорусам. – Мы думали, что после ответа на этот вопрос уже стоим на пороге новой, свободной жизни. Но теперь мы знаем, что нации, которая решилась быть свободной, предстоит много работы, и только потом — новая, свободная жизнь.

Хороших новостей не будет, пока мы сами их не создадим. Законы будут приниматься не нами, пока мы не сделаем свой вклад. Политзаключенные будут сидеть столько, сколько мы им позволим. Год назад мы не были готовы признать это, не догадывались о том, что нас ждет на пути к свободе. А теперь мы знаем.

Год назад Беларусь сделала выбор. Я тоже сделала этот выбор, и готова нести ответственность за него.

– Мы осознали, что избавиться от диктатуры – это не конец нашего пути, а только начало, – добавляет советник Тихановской Александр Добровольский.

За год, по его словам, было сделано немало шагов в составлении программы на будущее:

– Мы написали проект Основного закона; разработали проекты реформ, положения о выборах и пакет всеобъемлющей экономической помощи Беларуси, нашли инвесторов, готовых участвовать в развитии нашей экономики.

Политик и дипломат, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко считает, что важен не столько отчет, что было сделано, сколько анализ ошибок и план того, что необходимо предпринять:

– На тот момент у нас не было сильных политических структур, способных принять инициативу и ответственность на себя и удержать власть – а она фактически уже была в руках народа… Ошибкой тактического характера можно считать и то, что стоило взять под контроль телевидение, а не идти к Дому правительства.

Можно долго разбирать допущенные ошибки, но главное, по-моему, сегодня искренне и открыто сказать: главной нашей целью должно стать создание широкой, сильной коалиции действующий политиков, инициатив и демократических структур, объединенных общей целью.

Следующее, что необходимо сделать в ближайшее время – провести Конгресс белорусов зарубежья и проживающих внутри Беларуси, показать, что мы едины, мы вместе. И далее уже разработать те направления, по которым нужно действовать внутри страны.

По словам Павла Латушко, на международной арене демократическим силам удалось заручиться 30 стран, которые «готовы выстраивать с нами эффективные отношения после новых, честных выборов, и помогают уже сейчас».

Представитель Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько убежден: важно не только «поменять фамилии людей, незаконно удерживающих власть», но и изменить систему, которую эти люди создавали 27 лет:

– Нам нужна народная Конституция, без нее остаются риски, что новые люди, пришедшие во власть, не будут мотивированы менять старую систему.





Кстати, 9 августа в течение дня Светлана Тихановская, глава кабинета представителей Валерий Ковалевский, сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич и представители инициатив солидарности планируют провести три открытых онлайн-встречи с белорусами в формате Zoom-звонков, чтобы в режиме реального времени ответить на вопросы и подвести итоги года протестов.