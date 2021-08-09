Посол Фишер: целеустремленность белорусов показала, что страна готова к переменам

9 августа 2020 года стало «важным поворотным моментом для Беларуси», заявила посол США Джули Фишер в видеообращении по случаю первой годовщины выборов, опубликованном на странице посольства США в «Фейсбуке».





«Год назад в этот день рекордное число избирателей пришли на участки, чтобы сделать выбор в пользу будущего, в пользу новой Беларуси с новым руководством, — сказала она. — К сожалению, у режима был иной взгляд. Задолго до 9 августа власти дали понять, что не намерены соперничать на равных. В ответ сотни тысяч белорусов четко заявили, что не примут итоги сфальсифицированных выборов».

Фишер отметила, что белорусы «объединялись и вместе выходили на марши, рискуя быть арестованными или получить травмы».

«Белорусы настаивали на том, чтобы их голоса были услышаны, а волеизъявление на выборах — учтено. Их целеустремленность, продемонстрированная в больших и малых городах по всей стране, показала, что Беларусь готова к переменам. Благодаря их действиям Беларусь сегодняшняя ошеломительно отличается от Беларуси всего год назад», — подчеркнула Фишер.

Она отметила, что США вместе со своими союзниками — Европейским союзом, Литвой, Польшей, Великобританией, Канадой и другими партнерами — выступают в защиту основных свобод граждан Беларуси.

«Мы солидарны в непризнании выборов в августе прошлого года. Мы призываем режим уважать права человека и основные свободы, включая возможность журналистам и сотрудникам СМИ выполнять свою работу без страха, — сказала Фишер. — И мы призываем к безусловному освобождению всех политических заключенных. Это первый шаг, необходимый для начала всестороннего политического диалога и проведения новых президентских выборов под международным наблюдением».

Фишер также добавила: «События, связанные с выборами 9 августа прошлого года, на шаг приблизили Беларусь к тому будущему, которого она заслуживает, — будущего демократической, суверенной и процветающей нации. Как и многие в Беларуси, я с нетерпением жду того дня, когда это будущее наступит. Жыве Беларусь!»

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