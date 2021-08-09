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Доллар растет на торгах утром 9 августа
Источник материала: Навiны
В годовщину президентских выборов на открытии торгов на БВФБ американская валюта демонстрирует рост.
По данным на 10:30, три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:
Напомним, год назад были следующие официальные курсы:
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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В годовщину президентских выборов на открытии торгов на БВФБ американская валюта демонстрирует рост.
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