Сморгонские спасатели достали женщину из болота

Работники Сморгонского райотдела МЧС пришли на помощь 46-летней жительнице Острово, которая заблудилась и не смогла самостоятельно выбраться из заболоченной местности.





Как сообщили в МЧС, сельчанка «постоянно находилась на связи и давала примерные ориентиры, где находится».

Заблудившуюся обнаружили пожарный Александр Августинович и местный житель на торфяной местности возле дерева.

Позже женщина рассказала, что ушла в лес за грибами, но заблудилась и угодила в болото.