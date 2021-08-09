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Сморгонские спасатели достали женщину из болота
Источник материала: Навiны
Работники Сморгонского райотдела МЧС пришли на помощь 46-летней жительнице Острово, которая заблудилась и не смогла самостоятельно выбраться из заболоченной местности.
Как сообщили в МЧС, сельчанка «постоянно находилась на связи и давала примерные ориентиры, где находится».
Заблудившуюся обнаружили пожарный Александр Августинович и местный житель на торфяной местности возле дерева.
Позже женщина рассказала, что ушла в лес за грибами, но заблудилась и угодила в болото.
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Работники Сморгонского райотдела МЧС пришли на помощь 46-летней жительнице Острово, которая заблудилась и не смогла самостоятельно выбраться из заболоченной...
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