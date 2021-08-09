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Школьникам в Беларуси будут преподавать Чергинца вместо Алексиевич

09.08.2021 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти исключили из школьной программы по русской литературе для 11-го класса произведения Светланы Алексиевич, Александра Солженицына и Владимира Набокова.

Из новой программы на очередной учебный год (21/22) из раздела «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы» исключены произведения лауреата Нобелевской премии Солженицына и номинанта этой премии Набокова.

В разделе литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, «Проза. Человек и война» изучалась книга лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Последние свидетели». В новой программе вместо Алексиевич значится председатель Союза писателей Белоруссии Николай Чергинец.

Вошедшая в состав Координационного совета Алексиевич в конце сентября уехала из Беларуси в Германию, где находится до сих пор. Выступая в начале октября на фестивале Taormina Book в Италии, где ей вручили премию Taormina Award for Literary Excellence, Алексиевич высказала опасения, что в Беларуси ее могут арестовать. Он также заявила, что не вернется в Беларусь при Лукашенко.

 
 
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Белорусские власти исключили из школьной программы по русской литературе для 11-го класса произведения Светланы Алексиевич, Александра Солженицына и Владимира...
 
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