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Кристина Тимановская продает свою медаль

09.08.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион медаль, которую завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске.


Стартовая цена — пять тысяч долларов.

Все вырученные от продажи награды средства будут перечислены Беларускому фонду спортивной солидарности.
 
Теги: Минск
 
 
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Легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион медаль, которую завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске.
 
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