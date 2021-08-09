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Кристина Тимановская продает свою медаль
Источник материала: Партизан
Легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион медаль, которую завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске.
Все вырученные от продажи награды средства будут перечислены Беларускому фонду спортивной солидарности.
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Легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион медаль, которую завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске.
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