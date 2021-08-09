Джули Фишер: События прошлого лета - поворотная точка для Беларуси

- Госпожа посол, спасибо за согласие поговорить с Радио Свабода накануне первой годовщины самых необычных выборов в истории независимой Беларуси. Какие, по вашему мнению, наиболее значимые выводы этого года для Беларуси и для американской дипломатии?





- Благодарю! Я действительно очень рада быть на Радио Свобода, благодарю за вопрос. Эта годовщина действительно очень важна. События 9 августа 2020 года - исторические, они представляют собой поворотную точку для Беларуси в том смысле, что люди старались быть услышанными, и мы признаем это в Вашингтоне.





Признаем, что события прошлого лета были поворотным пунктом. Сила движения, возникшего прошлым летом, движения, призывавшего к ответственности властей, к тому, чтобы уважалась воля народа - это было недопустимо, неприемлемо для режима.





И поэтому на протяжении всей кампании, в день выборов и после выборов была такая реакция властей, режима с целью заставить те голоса замолчать.Так что мы признаем 9 августа невероятно знаменательным событием для Беларуси, которое действительно свидетельствует об изменении настроений, об усилии желания людей Беларуси быть услышанными, когда решается их будущее.





- США, как и многие другие демократические страны Запада, не признали результаты президентских выборов. Вам даже не разрешают въехать в Беларусь. Почему бы в таком случае не вручить свои полномочия Светлане Тихановской?





- Благодарю. Вопрос о вручении верительных писем - это формальный правовой акт. Что, по моему мнению, действительно важно признать, так это прежде всего то, как Светлана Тихановская сама определяет себя и свою команду. Мы видим ее лицом, возглавляющим демократическое движение, мы видим ее голосом белорусского народа, мы видим ее важным лидером Координационного совета.





Остается фактом, что, в связи с выборами прошлого лета мы не знаем, каким был подсчет голосов. Поэтому мы в Соединенных Штатах Америки, конечно же, не в состоянии сказать, кто был победителем на выборах. К чему мы призывали и будем впредь призывать, так это к диалогу с участием всех сторон, который приведет к новым выборам под эгидой ОБСЕ и международных наблюдателей, которые должны состояться после безусловного освобождения всех политических заключенных.





И результатом этого будет избрание нового легитимного лидера Беларуси, и мы с нетерпением этого ждем.





- Много раз говорилось, что выход из нынешней ситуации — новые президентские выборы. Так говорит Тихановская, лидеры оппозиции, Евросоюз, ОБСЕ, США. Что вы думаете о возможности участия в этих выборах Александра Лукашенко?





- Думаю, что в принципе это вопросы, которые должны решаться в том диалоге, который привел бы к новым выборам. Эти вопросы должны решать белорусы. Безусловное освобождение политических заключенных здесь абсолютно принципиально.





Важно помнить: именно потому, что популярность кандидатов, выступавших против Лукашенко в 2020 году, набирала силу, Центральная избирательная комиссия отказала им в регистрации и они не смогли участвовать в выборах и были или вынуждены эмигрировать или задержаны, арестованы и обвинены в преступлениях.





И их голоса, их взгляды, взгляды граждан, потерявших свободу в месяцы от времени избирательной кампании и выборов прошлым летом, чрезвычайно важны для решения такого вопроса.





- Светлана Тихановская имела историческую встречу с президентом Байденом. Могли бы вы объяснить, в чем заключается значение таких встреч, каковы их последствия, кому адресовано их послание?





- Я полностью с вами согласна, это был абсолютно исторический визит и действительно историческая встреча. Визит госпожи Тихановской в Вашингтон был действительно самым значительным визитом белорусского лидера с 1993 года. Ее принял не только президент Байден, но и государственный секретарь, и заместитель госсекретаря по политическим вопросам в Госдепартаменте, и заместитель госсекретаря по вопросам демократии и прав человека. Ее приняла руководитель Агентства международного развития.





Эти дискуссии во всех смыслах были для нас поводом услышать настоящий голос из Беларуси, голос личности, которую глубоко затронули события прошлого лета, взявшей на себя задачу продвижения демократии и верховенства закона, заплатив высокую личную цену, и самоотверженно принявшей на себя роль лидера, когда другие оказались в заключении в Беларуси.





То, что она должна рассказать о несправедливости, совершенной к белорусскому народу со времени прошлого лета, важно выслушать непосредственно. В этом была особая важность ее визита. У нее была возможность контактирова





ть с лидерами Конгресса - я тоже хотела бы это подчеркнуть как важный момент. Во время всех этих дискуссий мы размышляли над тем, как мы можем повлиять на происходящее сегодня в Беларуси, как привести к тому диалогу и новым выборам. И еще мы говорили о том, как Соединенные Штаты и наши партнеры в Европе могли бы лучше поддержать тех, кто добивается верховенства закона и большей демократии в Беларуси, чтобы голоса людей были услышаны.





- Я хотел бы вам задать немного политологический вопрос или даже геополитический. Тихановская и другие лидеры оппозиции во время встречи с госсекретарем Блинкеном, другими политиками подчеркивают, что кризис в Беларуси не имеет геополитического измерения, это не выбор между Москвой и Западом. Однако и Минск, и Москва делают все, чтобы этот вопрос был именно геополитическим. Скажите, обсуждался ли вопрос Беларуси на встрече Байдена и Путина в Женеве?





- Позвольте мне перенести этот вопрос в ту плоскость, в которой его регулярно рассматривает госпожа Тихановская. То есть признать, что по сути речь идет о борьбе народа Беларуси с диктатором, о желании людей, чтобы власть их услышала и чтобы власть несла ответственность за свои действия. Это по существу вопрос, который стоит перед Беларусью и белорусами.





И чем больше власть старается заглушить эти голоса, закрыть независимые СМИ, запугать правозащитные организации, активистов внутри Беларуси и за ее пределами, тем дольше продолжается этот политический кризис. Президент Байден говорил после своей встречи с президентом России Путиным в Женеве о том, что Беларусь была среди тем переговоров. Не думаю, что я могу что-то добавить к тому, что уже сказал президент.





Нет вопросов насчет того, что происходит в Беларуси. Будущее Беларуси будет иметь влияние на всех ее соседей, включая наших партнеров и союзников в регионе. Так что это по существу вопрос о Беларуси и это внутрибелорусский вопрос.





- Мы знаем много о санкциях и планах новых санкций против режима. Происходит ли параллельно дипломатический диалог, объясняются ли позиции, выслушиваются ли объяснения официального Минска?





- Я бы признала - и думаю, важно здесь внести ясность - мы со стороны Соединенных Штатов не разрывали дипломатических отношений, дипломатический канал существует и он работает. Но мы видим, что дипломатические разговоры с режимом в Минске редко приводили к взаимодействию и реакции.





И мы обнаружили, что язык давления, язык таких твердых инструментов, как санкции — вот что, как выглядит, имеет наибольший эффект в доведении до белорусских властей позиции Запада, в протесте против этих межгосударственных репрессий, в неприятии запугивания и угроз, неспособности Беларуси выполнять свои международные обязательства.





Так что, пока режим будет игнорировать свои обязательства, мы будем впредь искать дополнительных средств давления, чтобы влиять на механизмы принятия решений внутри Беларуси.





- Госпожа посол, у вас одна из самых необычных дипломатических миссий в современной истории. Приняли бы Вы назначение, если бы знали, как оно повернется?





- Ваша правда, я действительно оказалась в довольно необычной ситуации. Тем не менее возможность поддержать народ Беларуси, стать рядом с ним, поспособствовать расширению американских ценностей, быть частью команды президента Байдена, госсекретаря Блинкена во времени, когда в Вашингтоне как никогда наблюдается единство в этом вопросе — все это действительно исключительное дело.





Я всегда утверждала и утверждаю, что независимо от того, где я работаю над этими проблемами — с нашими партнерами, со штабом Светланы Тихановской, с членами Координационного совета в Вильнюсе, в Варшаве, с теми, кто сейчас в Киеве — мы будем продолжать эти усилия, и я принимаю этот вызов, где бы я ни была.





- Как ваш белорусский язык?





- В процессе.





- Спасибо.





Джули Фишер назначили послом в Беларуси с декабря 2020 года, однако власти Беларуси не выдают ей визы для въезда в страну. Фишер работает из Литвы.