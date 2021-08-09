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«Большой разговор с президентом» Беларуси Александром Лукашенко. Прямая видеотрансляция

09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет в понедельник «Большой разговор». Собеседниками главы государства станут журналисты, чиновники, эксперты, общественные деятели. Они смогут задать свои вопросы президенту и вступить с ним в дискуссию по самым разным и актуальным темам – от личных до государственных. Традиционно в ходе «Большого разговора» Лукашенко отвечает на вопросы об экономике, сельском хозяйстве, промышленности, медицине, цифровизации. Не остается в стороне и международная повестка, в том числе интеграция в рамках ЕАЭС и отношения с Россией.



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Журналисты, чиновники, эксперты и общественные деятели смогут задать свои вопросы главе государства и вступить с ним в дискуссию по самым актуальным темам.
 
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