«Большой разговор с президентом» Беларуси Александром Лукашенко. Прямая видеотрансляция

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет в понедельник «Большой разговор». Собеседниками главы государства станут журналисты, чиновники, эксперты, общественные деятели. Они смогут задать свои вопросы президенту и вступить с ним в дискуссию по самым разным и актуальным темам – от личных до государственных. Традиционно в ходе «Большого разговора» Лукашенко отвечает на вопросы об экономике, сельском хозяйстве, промышленности, медицине, цифровизации. Не остается в стороне и международная повестка, в том числе интеграция в рамках ЕАЭС и отношения с Россией.