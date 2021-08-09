«Большой разговор с президентом»: Лукашенко ответит на вопросы журналистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Большой разговор» с президентом. Несколько сотен приглашенных – журналисты, чиновники, эксперты, общественные деятели – смогут задать сегодня вопросы Александру Лукашенко, сообщает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Традиционная пресс-конференция президента с 2017 года стала диалогом. Главе государства можно не только задавать вопросы, но и вступать с ним в дискуссию. Темы разные, но всегда актуальные – от личных до государственных.

«Меня не переделаешь. Я считаю, что наша и вообще славянских народов модель государства социально ориентированная. Я не приемлю в Беларуси другой модели», – признавался Александр Лукашенко.

Формат беседы 2017 года понравился всем. В первый же раз приглашенные настолько увлеклись, что отказались от обеда. Рекорд «Большого разговора» – семь с половиной часов. Но некоторые все равно не успели задать вопрос. Тогда много говорили об экономике, сельском хозяйстве, промышленности, медицине, цифровизации. Через два года уже и о международной повестке. Об интеграции в рамках ЕАЭС, об отношениях с Россией.

«Нам необходимо быть вместе. Знаете, когда я определялся на заре нашей независимости, с кем быть и как быть, во многом судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что у нас не только люди завязаны друг на друга, мы родные. Под это и весь экономический базис был подведен», – отмечал белорусский президент.

Актуальными во время разговора 2019-го были информационная безопасность и гибридные войны. Александр Лукашенко уже тогда обратил внимание на тему, которая получила продолжение после президентских выборов в Беларуси.

«И дай бог, чтобы она не переросла в горячую войну. Чтобы не была предвестником опасных столкновений. Мы должны уметь противостоять этим войнам, использовать разные методы. Проблему эту видим и уже сегодня решаем. Будем обсуждать ее в Совете безопасности, совершенствовать концепцию информационной безопасности, для того чтобы вы понимали, в каком направлении власти будут действовать», – говорил президент Беларуси.

Но говорили не только о серьезном. Александр Лукашенко, например, признался, какую любит музыку.

«В моем доме музыки сейчас предостаточно. Я вообще люблю лирическую музыку. Может, не стоило президенту говорить, но раз уже эту тему затронули – я не большой специалист по классической музыке и очень мало произведений нормально воспринимаю из классики. Я люблю лирику, люблю народную музыку. В библиотеке и в кабинете баян, который мне подарили итальянцы, ручная работа. Супер! Но время ушло, я уже не могу так играть, как раньше, и редко его беру в руки, чтобы от чего-то отвлечься», – говорил белорусский лидер.

В прошлом году «Большой разговор» не состоялся. Его перенесли из-за плотного графика Александра Лукашенко и напряженной ситуации в стране. Но он все же встретился с белорусскими журналистами. Хотел услышать разные мнения.

«Когда готовят мне совещание у президента, первый вопрос, который я задаю: альтернативное мнение есть? Нет. Тогда совещание отменяется. Обязательны конкуренция, столкновение мнений, мозговой штурм. Все это правильно», – отмечал Александр Лукашенко.

«Большой разговор» в 2019 году посмотрел каждый пятый белорус. В этом о высоком интересе можно судить по числу заявок на участие. Их пришло около тысячи. Притом, что зал вмещает всего три сотни человек.

«Большой разговор» пройдет во Дворце Независимости рабочей резиденции белорусского президента. Трансляцию покажут в прямом эфире на телеканалах «МИР» и «МИР 24».