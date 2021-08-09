Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидируют загорание крошки из переработанных автопокрышек в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Сегодня 9.49 спасателям поступило сообщение о загорании на территории Минского областного технопарка в деревне Станок-Водица Смолевичского района. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит резиновая крошка из переработанных автомобильных покрышек на открытой площадке предприятия", - уточнили в ведомстве.

Пожар локализован в 10.39. В настоящее время на месте ЧС работают отделения спасателей на восьми пожарных аварийно-спасательных автомобилях. В результате пожара никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.-0-