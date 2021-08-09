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Пастернак: Про день, который совершенно точно войдет в историю

09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Писательница – о годовщине, о которой помнят все.

Пастернак: Про день, который совершенно точно войдет в историю

– Возможно, год, который мы пережили, даже не войдет в учебники истории, – пишет Евгения Пастернак. – Но совершенно точно войдет день – 9 августа 2020 года.

И будет написано, что это начало нового времени для Беларуси, потому что 9 августа 2020 диктатор разгромно проиграл выборы.

Потом будет написано, что беларусы «боролись за свободу и победили».

И сколько всего в этом коротком «боролись» будем знать только мы с вами.

И каждое 9 августа мы будем собираться вместе, собирать вокруг себя детей и внуков и начинать:

–- Тот день я помню, как сейчас... Очередь на участке начала собираться в одиннадцать утра...

 
 
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Писательница – о годовщине, о которой помнят все.
 
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