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Пастернак: Про день, который совершенно точно войдет в историю
09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Писательница – о годовщине, о которой помнят все.
– Возможно, год, который мы пережили, даже не войдет в учебники истории, –
И будет написано, что это начало нового времени для Беларуси, потому что 9 августа 2020 диктатор разгромно проиграл выборы.
Потом будет написано, что беларусы «боролись за свободу и победили».
И сколько всего в этом коротком «боролись» будем знать только мы с вами.
И каждое 9 августа мы будем собираться вместе, собирать вокруг себя детей и внуков и начинать:
–- Тот день я помню, как сейчас... Очередь на участке начала собираться в одиннадцать утра...
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Писательница – о годовщине, о которой помнят все.
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