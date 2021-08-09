Класковский: «Логика на стороне тех, кто хочет видеть страну свободной»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – про сейчас, через год после президентских выборов.





Плакаты марша 30 августа

– 9 августа 2020 года на избирательных участках выстроились огромные очереди белорусов, многие из которых поверили в возможность перемен, – пишет Александр Класковский. – Эти люди возмутились, когда Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80%. Грянули мощные протесты, которые власть перемолола не сразу и с трудом.

Сейчас же, через год после президентских выборов, асфальтовый каток репрессий, кажется, додавливает в стране все живое.

Прошлогодняя избирательная кампания с самого начала показала, что несменяемая власть многим надоела. Неужели километровые очереди желавших подписаться за выдвижение альтернативных кандидатов были организованы американскими (польскими, литовскими) кукловодами?

Лукашенко потом возмущался, что на протесты выходили люди не бедные — айтишники, предприниматели. Но ведь именно продвинутой части общества, которая не надеется на казенный паек, а хочет зарабатывать своими мозгами, инициативой, особенно нужна демократически избранная, подконтрольная, сменяемая власть. А также необходимы прогрессивные законы, независимый суд, правдивая пресса вместо наглой пропаганды и еще многое, чего не способен обеспечить нынешний политический режим.

Трудно было предположить, что в желании самосохранения режим пойдет на такую степень жестокости. Возможно, кто-то думает: лучше бы мы не будили лиха.

Однако история не терпит сослагательного наклонения. В августе прошлого года передовая часть общества восстала не потому, что начиталась заокеанских методичек, а потому, что созрел внутренний запрос на перемены. Этому суждено было произойти.

Никакими репрессиями желание перемен не убьешь. Потому и не ощущает полной победы большое начальство. Страх страхом, но масса белорусов уже не забудет многотысячные марши под БЧБ, то чувство единения, тот искренний и во многом наивный порыв к свободе.

Да, белорусский авторитаризм силен, цепок, безжалостен, но логика исторических процессов на стороне тех, кто хочет видеть страну свободной.