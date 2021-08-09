Почему айтишники впали в немилость режиму

Последствием общественно-политического кризиса и ухудшающейся экономической ситуации в стране стал массовый отъезд наиболее активных, предприимчивых людей.



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По оценкам экспертов, масштаб нынешней миграции может быть самым большим за всю историю независимой Беларуси.

Первая волна отъезда прокатилась осенью 2020 года, когда людей начали преследовать за участие в мирных протестах. В первых рядах протестов оказались представители IT-отрасли. Стоял даже вопрос о закрытии Парка высоких технологий (ПВТ), но этого не произошло — айтишники отделались лишь повышением налога с 9 до 13%.

Между тем с высоких трибун в адрес представителей IT-сферы постоянно звучат упреки по поводу того, что они «мало интегрируются в реальный сектор экономики».

Как отметил в комментарии БелаПАН экономист независимого исследовательского центра BEROC Лев Львовский, белорусский IT-сектор в некотором роде был «либеральным экспериментом власти». С экономической точки зрения этот эксперимент оказался абсолютно удачным и, наверное, даже превзошел ожидания — стал «маленькой, но очень быстро растущей частью белорусской экономики».

«Но в кризисный год обнаружилась проблема: айтишники оказались уверенными в себе людьми, благосостояние которых не зависит от действующей власти, более того — они даже не привязаны к Беларуси, то есть их нельзя запугать тем, что заберут завод или гектары земли, и тогда их бизнес не сможет существовать. Такая сделка белорусской власти, видимо, уже не нужна», — отметил аналитик.

Репрессии, в том числе экономические, стали причиной массовой релокации IT-бизнеса за рубеж, некоторые соседние страны запустили специальные программы для белорусских айтишников. В основном, предприниматели переводили бизнес в Украину, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, меньше — в Россию.

Своими действиями белорусские власти могут еще сильнее подтолкнуть айтишников к переводу бизнеса за рубеж, считает Львовский. «Происходящее в последние полгода говорит о том, что самое важное — это лояльность к власти, а все остальное — проблемы второго плана», — говорит аналитик.

С такой оценкой ситуации в ИТ-секторе согласна академический директор BEROC Катерина Борнукова.

По ее словам, Министерство по налогам и сборам информирует, что компании ПВТ за второй квартал заплатили 200 миллионов рублей подоходного налога — новый рекорд по налоговым платежам в бюджет. Однако эти цифры могли быть намного больше, если бы люди не уезжали, добавила она. «Деловая активность и рост в IT замедлился», — отмечает Борнукова.

Сейчас, по ее словам, происходит «вторая волна миграции белорусов». «Идут целевые репрессии против СМИ и гражданского общества. Уезжают люди, которые, возможно, не оказывают большое влияние на экономику, но играют очень важную роль в обществе. По опросам, которые проводит BEROC, закрытие портала tut.by сильно повысило восприятие рисков среди бизнеса, стало важным сигналом того, что политический кризис продолжается, причем принимает форму достаточно жесткой борьбы с инакомыслящими. Это очень беспокоит бизнес», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, количество уехавших из Беларуси оценить сложно — получить эти цифры в Беларуси невозможно, а та информация, которая поступает из других стран, не дает полного представления.

«Я не удивлюсь, если окажется, что уже уехало 50 тысяч человек, и вполне вероятно, что эта цифра может дойти до 100 тысяч», — предполагает аналитик.

Цифры могут быть известны примерно через год-полтора, когда появятся миграционные данные у стран-соседей, добавила она.

Что касается оттока капитала из страны, то, как считает эксперт, его особо и не было. «Другое дело — отток человеческого капитала и те инвестиции, которые могли бы прийти к нам, однако их нет из-за того, что компании выбирают другие юрисдикции», — добавила Борнукова.

Она привела в пример стартапы: если раньше они оформлялись в других странах, но разработчики работали в Беларуси, то теперь уже многим компаниям для получения финансирования необходимо не только зарегистрироваться вне страны, но и «физически людей вывезти — это создает дополнительные риски, которые инвесторы не хотят брать на себя».

Большую проблему для экономики создал отток капитала внутри страны, говорит эксперт. За последний год белорусы забрали из банков более 1,74 млрд долларов. И процесс этот, по словам Борнуковой, хоть и замедлился, но продолжается, что говорит о недоверии к банковской системе страны.

«Люди продолжают забирать свои депозиты — особенно валютные. Что касается рублевых депозитов, то Нацбанку удалось создать такой дефицит ликвидности, что проценты по депозитам выросли и стали компенсировать ощущение риска, в то время как валютные продолжают утекать. Это, несомненно, большая проблема, потому что у нас очень долларизированная банковская система, а валютные депозиты — важный источник для банков, в том числе для выдачи кредитов», — пояснила эксперт.

Все это, безусловно, «не способствует экономическому росту», резюмировала Борнукова.

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