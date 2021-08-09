Истории взлетов: Как Челси стал суперклубом ценой в почти $2 млрд

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

С момента своего появления «Челси» не был успешным клубом. В 1930-50 года в Англии в популярном мюзикле пели песню «День, когда «Челси» все-таки выиграл Кубок». На самом деле достижения у «Челси» все-таки были.

За первые 98 лет своего существования клуб завоевал 11 трофеев, то есть побед высокого уровня. А после того как «Челси» приобрел российско-израильский миллиардер Роман Абрамович, клуб собрал 17 трофеев за 15 лет, вошел в число самых успешных и популярных клубов планеты. И продолжает добывать победы.

История «Челси»

«Челси» – довольно старый клуб. Основан еще в 1905 году. Получил название от одного из районов Лондона. Однако штаб-квартира клуба располагается в Фулеме. Там же с 1877 года находится стадион «Стэмфорд Бридж». Собственно, «Челси» создавался как домашняя команда этого стадиона. Профессиональная команда, но в ней замечали слишком много любительского.

«Челси» не был плохим клубом, за него выступали талантливые игроки, но он не становился чемпионом. На протяжении полувека не поднимался выше 2 места в Кубке Англии и еще 5 раз выходил в полуфинал. Но в 1954 году у команды появился новый тренер Тед Дрейк. Он встряхнул «Челси», многое поменял и привел команду к первому чемпионскому титулу сезона 1954/55 годов.





«Челси» в сезоне 154/1955. Источник: mediastorehouse.com

В шестидесятых над командой уже не смеялись, но она упорно вылетала из финалов. Только в 1965 году завоевала кубок Английской лиги. Еще раз клуб показал себя в 1970 году, когда взял Кубок Англии и Суперкубок Англии, то есть выиграл у чемпиона Английской премьер-лиги. В 1971 году «Челси» перешагнула национальные рамки и выиграла Кубок обладателей кубков УЕФА.

Но потом кто-то в руководстве клуба переоценил ситуацию. Началась перестройка домашнего стадиона «Челси» Стэмфорд Бридж. Как оказалось, «стоимость ремонта растет в процессе ремонта» не только в квартирах обывателей. Чтобы расплатиться за строительство, пришлось распродавать игроков другим клубам. Команда ушла во второй дивизион, нечем было платить зарплаты. Зато с клубом остались его фанаты – молодые люди из небогатых кварталов, известные хулиганы, в массе своей с крайне правыми взглядами, кельтскими крестами и расистскими выходками. В какой-то момент на стадионе даже строили специальные сетки, чтобы отделить собственных фанатов от прочей публики. Что не способствовало кассовым сборам.

Кончилось все банкротством клуба, который продали за 1 фунт стерлингов. А стадион отошел строительной компании в счет оплаты ремонта этого стадиона.



Так «Челси» лишился дома на 10 лет и едва не упал в третий дивизион в 1982/83 годах.



Борьба шла на футбольном поле, клуб сумел выиграть во втором дивизионе и вернуться в первый. А потом обанкротилась компания, забравшая стадион, и в 1992 году команда вернулась домой. В девяностые дела пошли лучше. Были прорывные моменты, были интересные игроки и тренеры, но чемпионские титулы стали редкостью:

в 1997 году – Кубок Англии;

в 1998 году – Кубок Английской премьер-лиги, Кубок кубков, Суперкубок Европы;

в 2000 году – Кубок Англии и Суперкубок Англии.

И опять росли долги.

Эпоха Абрамовича

В 2003 году Кен Бейст, который когда-то купил клуб за 1 фунт, продал его Роману Абрамовичу за 140 млн футов стерлингов ($233 млн). Продал, вероятно, с радостью, потому что непогашенные обязательства клуба приближались к 100 млн фунтов.

Многие отнеслись к приобретению Абрамовича скептически. Ожидали, что губернатор Чукотки потратит деньги, но не добьется успеха там, где его не было у профессионалов. Они ошиблись!



Фото: РБК

120 млн фунтов пошло на покупку новых игроков. Но действующий тренер не привел команду к победам, и его быстро заменили на португальца Жозе Моуринью. Уже через год «Челси» стала чемпионом Англии. Потом это стало тенденцией:

2005 год – Суперкубок Англии;

2006 – чемпионы Англии;

2007 – Кубок Англии, кубок Английской премьер-лиги;

2009 – Суперкубок Англии;

2010 – чемпионы Англии, Кубок Англии;

2012– Кубок Англии, Лига чемпионов;

2013 – Лига Европы;

2015 – чемпионы Англии, Кубок Английской премьер-лиги;

2017 – чемпионы Англии;

2018 – Кубок Англии;

2019 – Лига Европы УЕФА;

2021 – Лига чемпионов УЕФА.

Периодом настоящего подъема были 15 лет с 2003 по 2018 год. Команда и сейчас не упала, но двигаться дальше, достигнув вершины, все труднее.



Фото: 90min.com

До 2003 года игроки и тренеры высокого уровня не стремились в «Челси», просто не ждали, что эта команда добавит им авторитета. Сейчас в «Челси» хотят попасть не меньше, чем в другие суперклубы.

С приходом Романа Абрамовича, клуб сделал ставку на именитых игроков. Уже в 2003-м «Челси» приобрел таких звезд, как Эрнан Креспо, Клод Макелеле, Хуан Себастьян Верон и Дэмьен Дафф, потратив на них более 80 млн евро. В 2004 «Челси» покупает нападающего Дидье Дрогба за 38,5 млн евро и защитника Рикарду Карвалью за 30 млн евро.

И с каждым годом уровень приобретений клуба, как минимум по стоимости игроков, не падал. Однако были и не всегда удачные трансферты. Так, например, в 2018 году клуб покупает 24-летнего вратаря из «Атлетико» Кепа Аррисабалагаза 80 млн евро, но ожидания не оправдываются, игрок допускает множество нелепых ошибок и его выводят из основного состава.

А в чем секрет успеха?

В эти бурные годы в «Челси» поменялось очень многое. Менялись игроки, но это обычное дело для успешных клубов. Но менялись и тренеры – 14 отставок за первые 15 лет! За не взятый трофей тренер платил отставкой, невзирая на прошлые заслуги. Выглядело жестко, но команда побеждала в следующем периоде. Великий Жозе Моуринью уходил дважды. Первый раз в 2007 году, когда Чесли упустила Суперкубок. Потом он вернулся на пост главного тренера в 2013 году, добился еще нескольких трофеев и вновь ушел в 2015 на фоне неудачных выступлений. А ведь были и другие, которые тоже возводили команду на пьедестал.



Фото: championat.com

Может быть, здесь вернее говорить даже не об успехе и провале, а о том, что каждый тренер давал команде что-то нужное в данный момент, а потом уступал место другому, который тоже привносил что-то полезное. Вроде ступенек, по которым клуб поднимался на новые высоты.

Однако успех определили не только игроки и тренеры. Эффективно работал огромный механизм администраторов, скауты искали таланты по всему миру. Растили юношескую команду. В 2007 году у «Челси» появился один из лучших тренировочных центров. И это помогло через несколько лет. Когда в 2019 году клубу назначили трансферный бан, ограничили покупку новых игроков, «Челси» смог брать футболистов из своих резервов. И нельзя сказать, что заметно потерял от этого в результатах.



И про финансы

Бухгалтерия «Челси» не настолько проста, чтобы проследить выгоды и неудачи каждого шага. Но кое-что можно сказать с уверенностью:

в 2003 клуб зарабатывал 134 млн евро, а в 2017 – 428 млн евро.

с 2017 года форму для «Челси» шьет Найк и платит за это 60 млн фунтов в год.

японский производитель шин Yokohama Rubber Company финансирует клуб на 40 млн фунтов.

А сам клуб, по оценке журнала Forbes, в 2017 году стоил $1,845 млрд (£1,42 млрд).

В числе спонсоров «Челси» еще Газпром, Ауди и многие менее известные у нас, но весьма богатые компании. Есть региональные спонсоры, например, Государственный банк Индонезии. А 9 августа 2021 Parimatch Tech, международная продуктовая компания, продвигающая бренд Parimatch на глобальном уровне, подписала партнерское соглашение с «Челси».

Во всем этом не только успех футболистов, но профессиональная коммерческая организация, отлично построенный бизнес, в котором многие люди хорошо справляются со своей работой. Благодарить ли за это Романа Абрамовича? Фанаты клуба думают именно так. Известные своим консерватизмом английские болельщики весьма тепло относятся к владельцу клуба.



Фото: sportimage.com





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