ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БАЖ: в Беларуси за год около 500 раз задерживали журналистов, заблокировано 100 сайтов

09.08.2021 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси за год около 500 раз задерживали журналистов, заблокировано более 100 сайтов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своём телеграм-канале в понедельник.


Так, по данным БАЖ, в Беларуси с дня выборов президента в 2020 году и по август 2021 года "зафиксировано 497 задержаний, 68 фактов насилия и ранений, 119 административных арестов журналистов".

"На данный момент в неволе - 29 представителей медиа. Более 50 человек находится под уголовным преследованием", - заявили в ассоциации.

По информации БАЖ, за год силовики провели у журналистов и в редакциях 135 обысков и осмотров.

Заблокирован доступ к более 100 общественно-политическим и сайтам медиа. Десять изданий были вынуждены прекратить выпуск.

"Белорусская медиасфера понесла огромные потери: были уничтожены или вынуждены закрыться многие медиа, десятки коллег в неволе, журналисты были осуждены по уголовным статьям, прошли сотни обысков, изъятий техники, арестов, инициированы уголовные дела против сотрудников медиа, редакции и журналисты много раз были наказаны штрафами", - говорится в сообщении БАЖ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за год около 500 раз задерживали журналистов, заблокировано более 100 сайтов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своём телеграм-канале в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Някляеў: Ад сёння і павек вякоў!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by