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Погранслужба Литвы: на юго-восточной окраине границы концентрация белорусских сил

09.08.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За минувшие сутки, с полуночи в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах.

В Литву же уже третьи сутки подряд не пустили ни одного нелегала, сообщает Служба охраны госграницы. 

Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек. Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.

На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников. СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет. Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.
 
 
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За минувшие сутки, с полуночи в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти...
 
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