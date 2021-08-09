|
Погранслужба Литвы: на юго-восточной окраине границы концентрация белорусских сил
Источник материала: Партизан
За минувшие сутки, с полуночи в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах.
В Литву же уже третьи сутки подряд не пустили ни одного нелегала, сообщает Служба охраны госграницы.
Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек. Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.
На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников. СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет. Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие сутки, с полуночи в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)