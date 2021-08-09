Погранслужба Литвы: на юго-восточной окраине границы концентрация белорусских сил

В Литву же уже третьи сутки подряд не пустили ни одного нелегала, сообщает Служба охраны госграницы.





Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек. Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.





На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников. СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет. Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.







