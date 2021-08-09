Тихановский из заключения: Идите к победе!

Находясь на свободе, он еще успел увидеть очереди людей, которые ставили подписи за выдвижение его жены на выборах, но не видел сотни тысяч белорусов, которые день за днем выходили на мирный протест против сфальсицированных выборов и насилия.





Почти весь этот срок он был в камере-одиночке. Но не потерял веру в то, что перемены в Беларуси неизбежны. Сейчас Сергей в гомельском СИЗО, где в закрытом режиме проходит суд.





«Из-за нежелания расстаться с властью в Беларуси полностью разгромлена свобода высказывать свое мнение, свобода собраний, свобода получать и распространять информацию, потеряны независимые СМИ, правозащитные организации, законность и доверие к правоохранительной и судебной системе, — говорит Тихановский из заключения. — Но белорусы обрели солидарность и впервые почувствовали себя нацией, увидели огромную поддержку за рубежом.





Наша нива По сути, идет общепланетарная рекламная кампания Беларуси. После победы демократии, которая неизбежна, мы сможем эту мировую известность использовать для динамичного развития государства, говорю это как рекламщик с 15-летним стажем. Идите к победе!", - цитирует Тихановского













Послание из заключения к годовщине выборов передает и Виктор Бабарико, он уже отбывает срок в колонии в Новополоцке. Как проходил протест, Виктор узнавал от своих адвокатов, из новостей на ТВ, которые надо было воспринимать наоборот, и, конечно, по сигналам автомобилей, которые слышали в СИЗО КГБ.





«Я никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас, — говорит политзаключенный. — И хотя с 18 июня прошлого года [день, когда его задержали силовики] я не видел страны, понимаю: образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много людей».



