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Лукашенко о выборах президента: Одни готовились к честной кампании, другие – к перевороту
09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во время последних президентских выборов оппозиция готовилась не к честной и справедливой кампании, а к перевороту, считает Александр Лукашенко. Об этом он заявил в понедельник в ходе «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности, сообщает
По мнению Лукашенко, народ Беларуси своими стойкостью и мудростью заслужил право на правду и уважение.
По словам Лукашенко, разница заключалась только в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, которые призывали «долбить власть», к перевороту.
Лукашенко считает, что переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно.
Напомним,
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Об этом он заявил в понедельник в ходе «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности.
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