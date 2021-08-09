Лукашенко о выборах президента: Одни готовились к честной кампании, другие – к перевороту

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время последних президентских выборов оппозиция готовилась не к честной и справедливой кампании, а к перевороту, считает Александр Лукашенко. Об этом он заявил в понедельник в ходе «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности, сообщает БЕЛТА .

По мнению Лукашенко, народ Беларуси своими стойкостью и мудростью заслужил право на правду и уважение.

«Учитывая, что на календаре 9 августа, предвосхищая журналистский интерес, в том числе и к событиям годичной давности, просто напомню: мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни», – отметил президент.

По словам Лукашенко, разница заключалась только в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, которые призывали «долбить власть», к перевороту.

Лукашенко считает, что переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно.

«Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить президентские выборы… И общество аплодисментами это восприняло бы. Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно», – указал белорусский лидер.