«Большой разговор с президентом»: какие вопросы подготовили Лукашенко журналисты?

На встречу пришли не только журналисты, есть и политологи, и представители общественных организаций и конфессий, сотрудники белорусских предприятий, есть спортсмены. Все они намерены задать вопрос президенту. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что для него нет запретных и неудобных тем. Поэтому разговор получится открытым и разноплановым. Съемочной группе «МИР 24» удалось пообщаться с некоторыми гостями, которые пришли во Дворец Независимости заранее.

«Очень погружены в нашу повестку, мы знаем, что нужно спросить, что хотелось бы узнать. У иностранцев, мне кажется, будет свой взгляд. Из-за этого дискуссия сегодня обещает порадовать и удивить», – заявил главный редактор радио «Мир» в Беларуси.

«Безусловно, интересует экономически – насколько могут зайти грани взаимных ограничений. Какие могут быть последствия»

«Я уверен, президент зарядит нас позитивом, уверенностью, силой, которую он источает и делится с нами – согражданами Республики Беларусь. Мы услышим новые какие-то идеи, мысли от блогеров», – отметил член национальной Паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей Талай.

Вопросов накопилось, действительно, много. Учитывая, что в прошлом году «Большой разговор с президентом» не состоялся. Как пояснили в пресс-службе президента, перенесли не столько из-за пандемии, сколько из-за плотного графика Лукашенко. А вот в 2019-ом участники успели обсудить много тем – и обновление Конституции, и отношения с Россией, и, конечно, экономическая ситуация в стране. Спрашивали и о личном. Например, о музыкальных предпочтениях главы государства. Тогда разговор длился больше семи часов! Посмотрим, будет ли побит рекорд сегодня.

Такой формат общения – это не просто ответы на вопросы. Высказывания президента становятся своеобразным ориентиром для работы чиновников в будущем. Например, журналистка регионального интернет-портала рассказала президенту историю ребят из сельской местности, которые своими силами организовали тренажерный зал в подвале. Они хотели заниматься спортом, но, к сожалению, его закрыли из-за несоблюдения техники безопасности. По распоряжению Лукашенко, для сельских детей построили полноценный фитнес-зал. Кроме того, президент поручил рассмотреть проблему шире. И создать все условия для занятий спортом во многих малых населенных пунктах для молодежи.