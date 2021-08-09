Выращивание гладиолусов: посадка и уход в открытом грунте

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Мода на цветы постоянно меняется. И гладиолусы снова в тренде. Причем вернулся этот дерзкий цветок с триумфом. И это не удивительно - ошеломляющие размеры, разнообразие окрасок и эффектность гладиолуса опять делают этот цветок одним из фаворитов клумб и букетов.





Корреспонденты утреннего шоу "Добрай раницы, Беларусь" узнали у специалиста, как правильно ухаживать за гладиолусом в открытом грунте, чтобы этот цветок радовал пышным цветением долгие годы.

Татьяна Яцкевич, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:



Сейчас на пике моды дымчатые, зеленые и белые гладиолусы.

Гладиолус - растение многолетнее, но есть одно но… Так как родиной его являются Южная Африка и Азия, холодные зимы средней полосы растение пережить не может, вымерзает. Поэтому клубнелуковицы гладиолусов осенью нужно выкапывать, а весной снова сажать - и так каждый год.









Когда сажать гладиолусы

Клубнелуковицы гладиолуса (некоторые цветоводы по ошибке их называют луковицами) надо сажать после того, как минует угроза весенних почвенных заморозков. Обычно это конец апреля - начало мая. В таком случае они зацветут этим же летом.

Татьяна Яцкевич:

Гладиолусы любят суглинистую, достаточно влажную почву. А вот на кислой почве растут плохо, поэтому категорически запрещается вносить свежий коровий навоз.

Место для посадки гладиолусов нужно выбирать освещенное (в тени поздние сорта могут вообще не зацвести), но при этом защищенное от сквозняков и холодных ветров. Однако и полностью закрытый участок не подойдет. Растения должен обдувать легкий ветерок, иначе их могут поразить грибковые заболевания.

Советы по выращиванию гладиолусов

Что касается агротехнических приемов, то в первую очередь следует помнить, что гладиолусы нуждаются в постоянном рыхлении.

Летом растения поливают один раз в неделю, но очень обильно. Если жара затянулась, гладиолусы следует поливать каждый вечер с последующим рыхлением, окучиванием и удалением сорняков. При этом нужно следить за тем, чтобы не было заболачивания.

Чем подкормить гладиолусы для обильного цветения

Для пышного цветения гладиолусы нужно подкармливать. Тут все традиционно: весной азотными, во время бутонизации - фосфорными и калийными удобрениями (по инструкции). В конце цветения и перед выкопкой - калийными удобрениями. И не забывайте удалять засохшие цветки, чтобы растения не расходовали питательные вещества на завязывание семян, которые вам не понадобятся.

Татьяна Яцкевич:

Когда гладиолус отцвел, рекомендуется удалить цветонос. Просто отламываем его на уровне листьев - и все.

Когда выкапывать и как хранить гладиолусы

Осенью клубнелуковицы нужно обязательно выкапывать и сушить. Их уборка и хранение - очень важный момент, отнеситесь к нему ответственно.







У хорошо высохшей клубнелуковицы гладиолуса легко отделяются детки и старая луковица (если она осталась).

Оптимальная температура хранения клубнелуковиц гладиолусов - 4-7 °С. Поэтому в условиях городской квартиры лучше всего их держать в холодильнике.

Помните, успех в выращивании гладиолусов напрямую зависит от качества посадочного материала. Удачи!

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