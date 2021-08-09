В Минске за насилие в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело, задержаны мужчина и женщина

Источник материала: БT

За насилие в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело, задержаны двое - мужчина и женщина. На замечание милиционера патрульной службы, что распивать алкоголь в парке запрещено, компания отреагировала весьма агрессивно.

Кристиан Якунович, заместитель командира роты ППСМ Заводского РУВД Минска:

На требование сотрудника милиции прекратить противоправные действия, минчанин ответил отказом и продолжил употреблять алкоголь. При задержании нарушитель и его 38-летняя сожительница оказали неповиновение сотруднику милиции. Женщина нанесла удар по лицу правоохранителю. По заключению медосвидетельствования, степень опьянения мужчины составила 2,9 промилле, женщины - 1,9. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее они уже не раз привлекались к уголовной ответственности.





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