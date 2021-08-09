В Жлобине задержали рабочего одного из заводов, который рекламировал в соцсети закрытую группу с портфолио девушек

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Создал в социальной сети закрытую группу с портфолио девушек совершенно не требовательных к жизни. Вход платный, девушки на любой вкус и цвет со всей страны. В Жлобине задержали рабочего одного из заводов. Информацию о данном сообществе мужчина рекламировал в других социальных сетях и мессенджерах.

Артем Дубровский, старший инспектор ОИОС УВД Гомельского облисполкома:

Для желающих осуществить вход за предоставление учетной информации предлагал оплатить определенную сумму на карточку либо мобильный телефон. После подтверждения оплаты давал доступ к ней клиентам. Девушки, оказывающие за денежное вознаграждение сексуальные услуги, были со всей республики. Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за вовлечение в занятия проституцией.





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