ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жлобине задержали рабочего одного из заводов, который рекламировал в соцсети закрытую группу с портфолио девушек

09.08.2021 12:37 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Создал в социальной сети закрытую группу с портфолио девушек совершенно не требовательных к жизни. Вход платный, девушки на любой вкус и цвет со всей страны. В Жлобине задержали рабочего одного из заводов. Информацию о данном сообществе мужчина рекламировал в других социальных сетях и мессенджерах.

Артем Дубровский, старший инспектор ОИОС УВД Гомельского облисполкома:

Для желающих осуществить вход за предоставление учетной информации предлагал оплатить определенную сумму на карточку либо мобильный телефон. После подтверждения оплаты давал доступ к ней клиентам. Девушки, оказывающие за денежное вознаграждение сексуальные услуги, были со всей республики. Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за вовлечение в занятия проституцией.


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создал в социальной сети закрытую группу с портфолио девушек совершенно не требовательных к жизни. Вход платный, девушки на любой вкус и цвет со всей страны. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП в лесу в Березинском районе, где мужчину придавило деревом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by