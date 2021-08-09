Источник материала: БT

Причинение смерти по неосторожности. Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП в лесу в Березинском районе, где мужчину придавило деревом. Назначен ряд экспертиз, изъяты бензопила и каска, в которой был пострадавший. Известно, что возле деревни Якшицы шли работы по рубке деревьев согласно лесорубочному билету. Предприниматель из Березино и еще трое человек.

Сергей Жилич, начальник Березинского районного отдела Следственного комитета:

В какой-то момент дерево, которое валил предприниматель, упало на одного из помощников, 28-летнего мужчину, и придавило его. Пострадавший получил телесные повреждения. Предприниматель оказал ему первую помощь и передал врачам, но спасти мужчину не удалось. От полученных телесных повреждений он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.





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