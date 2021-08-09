﻿ В Гомеле вынесли приговор водителю, который насмерть сбил девочку на тротуаре. 21.by
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В Гомеле вынесли приговор водителю, который насмерть сбил девочку на тротуаре

09.08.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пять лет лишения свободы в колонии поселения и 150 тысяч рублей материальной компенсации. В Гомеле вынесли приговор водителю, который насмерть сбил девочку на тротуаре. Это максимальное наказание по части 2 статьи 317 "Нарушение ПДД со смертельным исходом". Столько запрашивала сторона обвинения. Эта чудовищная авария произошла 4 мая нынешнего года. Вот результаты экспертизы: 19-летний водитель ехал на Citroen по улице Советской со скоростью около 50 километров в час. Загорелся желтый, он пытался проскочить перекресток и увеличил скорость до 70-ти. Когда появился красный сигнал, начал торможение, но проехал стоп-линию и на пересечении с Крестьянской столкнулся с Nissan. От удара Citroen в заносе выбросило на встречную полосу, пассажир крикнул: "Что ты делаешь, тормози". Обвиняемый допустил, что после столкновения мог перепутать педали и нажать на газ. Автомобиль продолжил движение в сторону тротуара, где шла бабушка с двумя детьми. Шестилетняя девочка скончалась на месте происшествия, ее брата после осмотра медики отпустили домой.

Ирина Курбицкая, заместитель прокурора Гомеля:

Что касается стороны защиты, адвокат просила учесть возраст, личность обвиняемого и признание им вины. 19-летний парень окончил автомеханический колледж, не привлекался к уголовной и административной ответственности. В июле 2020-го получил права, стаж скромный - до года. Своей машины не имеет, водил эпизодически. В роковой день его попросили сесть за руль.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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Теги: Гомель
 
 
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Пять лет лишения свободы в колонии поселения и 150 тысяч рублей материальной компенсации. В Гомеле вынесли приговор водителю, который насмерть сбил девочку на...
 
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