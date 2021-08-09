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Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?

09.08.2021 12:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?

На проспекте Дзержинского в Минске продолжается возведение жилого «Квартала на Грушевке». И пока в первом жилом доме один за одним прирастают этажи, точно так же быстро находят своих владельцев и квартиры в нем. Причина — акционная программа от застройщика, которая позволяет купить квартиру с «честной» беспроцентной рассрочкой до 3-х лет.

Особенность акции не только в отсутствии переплат: специальной предложение действует на 1- и 2-комнатные квартиры евроформата площадью 36−48 квадратных метров!

Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?
Планировки квартир
Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?
Планировки квартир
Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?
Планировки квартир
Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?
Планировки квартир

К слову, воспользоваться специальными условиями смогут только самые расторопные покупатели: акция действует только до конца августа. Что еще вам понадобится? Паспорт и ваше желание жить — а может и сделать выгодную инвестицию? — в одном из самых стильных и удобно расположенных жилых комплексов столицы. А ведь это очень просто: стоимость самой доступной квартиры — $ 47 000(118.660 рублей). Первоначальный взнос 30%. Это всего $ 14 000 (35 400 рублей). Именно поэтому количество акционных квартир ограничено и быстро уменьшается.

Секрет высокого спроса — не только в длительной 0% рассрочке и низком авансовом пороге. Все акционные квартиры имеют свободную планировку и могут стать как «холостяцкой» студией, так и уютным 2-комнатным гнездышком для небольшой семьи:

О «Квартале на Грушевке»

«Квартал на Грушевке» — новый жилой комплекс, строительство которого ведется в паре десятков метров от станции метро Грушевка. В его состав войдут 6 современных домов на монолитном каркасе и вся необходимая инфраструктура — от воркаут-площадок до многоуровневых паркингов — для комфортного проживания в сердце большого города. Благодаря удобному месторасположению и индивидуальному проекту домов и обустройства, проект относятся к редкому на сегодняшний день престиж-классу.

Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?
Дизайнерское оформление мест общего пользования
Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?
Дизайнерское оформление мест общего пользования

Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?

Продажи в «Квартале на Грушевке» начались с «дебютного» 19-этажного дома. К выбору покупателей 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с оптимальными площадями квартир — от 36 до 120 квадратных метров — и свободной планировкой. К слову, рассрочка действует абсолютно на все квартиры, но ее условия подбираются под каждого покупателя индивидуально.

Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?

Возведение «Квартала на Грушевке» ведется с привлечением европейского инвестиционного капитала. Отсюда — гарантия успешной реализации строительства. Темп уже набран убедительный: первый дом был анонсирован в мае, в июле площадка смотрелась так, а сейчас объект выглядит словно растущий на дрожжах:

Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?

А это — еще один повод сделать грамотное вложение в свое комфортное будущее!

ЖК «Квартал на Грушевке»: Создаем комфортное жилье для тех, кто ценит жизнь в современном городе.

Остались вопросы или хотите забронировать квартиру? Звоните: +375 (29) 340−52−52.

Или оставьте нам заявку прямо здесь:

Офис продаж:

ООО «ГрандХаузИнжениринг»
г. Минск, проспект Дзержинского, 19, офис 872
Время работы: Пн-Пт 09:00 до 19:00; Сб 10:00 до 15:00;
Вс — выходной

Телефон:
+375 (29) 340−52−52
+375 (33) 340−52−52

Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?

 
Теги: Минск
 
 
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На проспекте Дзержинского в Минске продолжается возведение жилого «Квартала на Грушевке». И пока в первом жилом доме один за одним прирастают этажи, точно так же...
 
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