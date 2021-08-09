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Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?
09.08.2021 12:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На проспекте Дзержинского в Минске продолжается возведение жилого
Особенность акции не только в отсутствии переплат: специальной предложение действует на 1- и 2-комнатные
К слову, воспользоваться специальными условиями смогут только самые расторопные покупатели: акция действует только до конца августа. Что еще вам понадобится? Паспорт и ваше желание жить — а может и сделать выгодную инвестицию? — в одном из самых стильных и удобно расположенных жилых комплексов столицы. А ведь это очень просто: стоимость самой доступной квартиры — $ 47 000(118.660 рублей). Первоначальный взнос 30%. Это всего $ 14 000 (35 400 рублей). Именно поэтому количество акционных квартир ограничено и быстро уменьшается.
Секрет высокого спроса — не только в длительной 0% рассрочке и низком авансовом пороге. Все акционные квартиры имеют свободную планировку и могут стать как «холостяцкой» студией, так и уютным 2-комнатным гнездышком для небольшой семьи:
О «Квартале на Грушевке»
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Возведение
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ЖК
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На проспекте Дзержинского в Минске продолжается возведение жилого «Квартала на Грушевке». И пока в первом жилом доме один за одним прирастают этажи, точно так же...
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