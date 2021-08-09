Как купить квартиру в Минске у метро в беспроцентную рассрочку?

Источник материала: ProBusiness





На проспекте Дзержинского в Минске продолжается возведение жилого «Квартала на Грушевке» . И пока в первом жилом доме один за одним прирастают этажи, точно так же быстро находят своих владельцев и квартиры в нем. Причина — акционная программа от застройщика, которая позволяет купить квартиру с «честной» беспроцентной рассрочкой до 3-х лет.

Особенность акции не только в отсутствии переплат: специальной предложение действует на 1- и 2-комнатные квартиры евроформата площадью 36−48 квадратных метров!



Планировки квартир

Планировки квартир

Планировки квартир

Планировки квартир

К слову, воспользоваться специальными условиями смогут только самые расторопные покупатели: акция действует только до конца августа. Что еще вам понадобится? Паспорт и ваше желание жить — а может и сделать выгодную инвестицию? — в одном из самых стильных и удобно расположенных жилых комплексов столицы. А ведь это очень просто: стоимость самой доступной квартиры — $ 47 000(118.660 рублей). Первоначальный взнос 30%. Это всего $ 14 000 (35 400 рублей). Именно поэтому количество акционных квартир ограничено и быстро уменьшается.

Секрет высокого спроса — не только в длительной 0% рассрочке и низком авансовом пороге. Все акционные квартиры имеют свободную планировку и могут стать как «холостяцкой» студией, так и уютным 2-комнатным гнездышком для небольшой семьи:

О «Квартале на Грушевке»

«Квартал на Грушевке» — новый жилой комплекс, строительство которого ведется в паре десятков метров от станции метро Грушевка. В его состав войдут 6 современных домов на монолитном каркасе и вся необходимая инфраструктура — от воркаут-площадок до многоуровневых паркингов — для комфортного проживания в сердце большого города. Благодаря удобному месторасположению и индивидуальному проекту домов и обустройства, проект относятся к редкому на сегодняшний день престиж-классу.



Дизайнерское оформление мест общего пользования

Дизайнерское оформление мест общего пользования



Продажи в «Квартале на Грушевке» начались с «дебютного» 19-этажного дома. К выбору покупателей 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с оптимальными площадями квартир — от 36 до 120 квадратных метров — и свободной планировкой. К слову, рассрочка действует абсолютно на все квартиры, но ее условия подбираются под каждого покупателя индивидуально.





Возведение «Квартала на Грушевке» ведется с привлечением европейского инвестиционного капитала. Отсюда — гарантия успешной реализации строительства. Темп уже набран убедительный: первый дом был анонсирован в мае , в июле площадка смотрелась так , а сейчас объект выглядит словно растущий на дрожжах:





А это — еще один повод сделать грамотное вложение в свое комфортное будущее!

ЖК «Квартал на Грушевке» : Создаем комфортное жилье для тех, кто ценит жизнь в современном городе.

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