Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар вернулся к росту на старте торгов 9 августа Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,5196 BYN/USD.

По даннымна 10:26:Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,5196 BYN/USD. За последние пять дней доллар дорожает уже четвёртый раз.Курс евро упал на 0,0098 BYN до 2,9637 BYN/EUR. За два дня стоимость евро снизилась уже на 0,0249 BYN, а до этого она была на максимуме за 20 дней.Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0161 BYN до 3,4226 BYN/100 RUB до минимума за неделю.Рубль РФ дешевеет уже третий день подряд. Общие потери российского рубля за это время составили 0,0315 BYN.С утра пятницы доллар подорожал на 43 копейки до 73,56 российских рублей. А вот стоимость евро за это же врем выросла всего на 2 копейки до 86,54 российских рублей.