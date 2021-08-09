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Доллар вернулся к росту на старте торгов 9 августа
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,5196 BYN/USD. За последние пять дней доллар дорожает уже четвёртый раз.
Курс евро упал на 0,0098 BYN до 2,9637 BYN/EUR. За два дня стоимость евро снизилась уже на 0,0249 BYN, а до этого она была на максимуме за 20 дней.
Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0161 BYN до 3,4226 BYN/100 RUB до минимума за неделю.
Рубль РФ дешевеет уже третий день подряд. Общие потери российского рубля за это время составили 0,0315 BYN.
Московская биржа
С утра пятницы доллар подорожал на 43 копейки до 73,56 российских рублей. А вот стоимость евро за это же врем выросла всего на 2 копейки до 86,54 российских рублей.
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Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,5196 BYN/USD.
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