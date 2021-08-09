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Доллар вернулся к росту на старте торгов 9 августа

09.08.2021 12:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар вернулся к росту на старте торгов 9 августа
Иллюстративное фото
Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, но девальвировался к доллару утром 9 августа. Валютная корзина подешевела на 0,23% до минимума за шесть дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:26:

Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,5196 BYN/USD. За последние пять дней доллар дорожает уже четвёртый раз.

Курс евро упал на 0,0098 BYN до 2,9637 BYN/EUR. За два дня стоимость евро снизилась уже на 0,0249 BYN, а до этого она была на максимуме за 20 дней.

Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0161 BYN до 3,4226 BYN/100 RUB до минимума за неделю.

Рубль РФ дешевеет уже третий день подряд. Общие потери российского рубля за это время составили 0,0315 BYN.

Московская биржа


С утра пятницы доллар подорожал на 43 копейки до 73,56 российских рублей. А вот стоимость евро за это же врем выросла всего на 2 копейки до 86,54 российских рублей.
 
 
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Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,5196 BYN/USD.
 
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