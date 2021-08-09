Источник материала: UDF



Сергей Тихоновский. Фото: nn.by

«Я никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас, — говорит политзаключенный. — И хотя с 18 июня прошлого года [день, когда его задержали силовики] я не видел страны, понимаю: образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много людей».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Тихоновский из заключения: Идите к победе! Из-за нежелания расстаться с властью в Беларуси полностью разгромлена свобода.