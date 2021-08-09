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Послание Виктор Бабарико из колонии к годовщине выборов
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Как проходил протест, Виктор Бабарико узнавал от своих адвокатов, из новостей на ТВ, которые надо было воспринимать наоборот, и, конечно, по сигналам автомобилей, которые слышали в СИЗО КГБ.
«Я никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас, — говорит политзаключенный. — И хотя с 18 июня прошлого года [день, когда его задержали силовики] я не видел страны, понимаю: образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много людей».
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Как проходил протест, политзаключннный узнавал от своих адвокатов, из новостей на ТВ.
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