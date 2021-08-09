Западные санкции больнее всего ударили по экономике

Самым большим ударом для белорусской экономики в период политического кризиса после президентских выборов стали санкции, которые ввели Евросоюз и США . Такое мнение высказали эксперты в комментарии для БелаПАН.



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Ограничительные меры в отношении Беларуси, напомнил экономист BEROC Лев Львовский, ЕС начал вводить осенью 2020 года в ответ на жестокое подавление мирных уличных протестов, задержания представителей оппозиции и журналистов.

Сегодня в санкционных списках находятся практически все крупные отечественные предприятия: Белорусский нефтяной торговый дом, «Новая нефтяная компания», Belneftekhim USA Inc., «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», МАЗ, БелАЗ и другие, доходы от деятельности которых режим использует на содержание репрессивного силового блока.

По мнению эксперта, наиболее болезненными оказались именно секторальные санкции, из-за которых экономика может потерять от 3 до 8% ВВП. В то же время в ограничительных мерах есть много оговорок — поэтому прямого эффекта от них пока не наблюдается.

«Санкции составлены с отсрочкой — в Европе уважаются контракты, а они заключены иногда на год и более, — пояснил Львовский. — Кроме того, например, значительная часть калийной продукции была исключена из санкций, потому что Беларусь играет большую роль на мировом рынке калия, и такой жесткий спам может привести к росту цен на удобрения и продовольствие во всем мире».

В то же время аналитик уверен: Беларусь начинает ощущать на себе эффекты второго порядка — «то, как рыночные силы влияют на тех, на кого наложили санкции». Например, недавно в СМИ прошла информация о том, что руководство Российских железных дорог рассматривает вопрос повышения тарифов для грузов из Беларуси. Раньше РЖД делали скидки белорусским грузоотправителям, однако в связи с ситуацией, когда страны Балтии оказались для них закрыты, в компании могут поднять вопрос о повышении тарифов ввиду полумонопольного положения. Предположительно скидку могут убрать уже с 2022 года.

Кроме прямых санкций косвенные — когда поставщики и партнеры не хотят глубоко вникать в суть санкций и с большим подозрением относятся ко всем белорусским контрагентам, добавил экономист. Такой эффект уже наблюдается в банковской системе: у бизнеса возникают проблемы с зарубежными платежами — европейские банки их не пропускают или задерживают до выяснения обстоятельств.

На днях в австрийских СМИ появилась информация, что Raiffeisen Bank International (RBI) ограничил сотрудничество с государственным «Беларусбанком» из-за санкций ЕС. RBI больше не будет осуществлять международные переводы для белорусского госбанка, говорится в сообщении банка.

По словам академического директора независимого исследовательского центра BEROC Катерины Борнуковой, «экономические агенты сами начинают перестраховываться и каким-то образом ограничивать связи с белорусскими контрагентами».

«Пощупать этот санкционный эффект тяжело, но это может быть знаком для европейских контрагентов. Теперь, выбирая между белорусским или, условно говоря, украинским, литовским или польским партнером, европейцы будут задаваться вопросом: а вдруг этот белорусский контрагент занимается нефтепродуктами и завтра окажется под санкциями? Ему проще будет не иметь с ним дело вообще, чем скрупулезно проверять. Эти незаметные потери могут тоже иметь значимый негативный эффект», — считает аналитик.

В целом, отмечает Борнукова, «экономика Беларуси санкций еще не почувствовала». «Эти ограничительные меры не имели моментального действия, но очевидно, что Евросоюз настроен на долгую игру — постепенно санкции будут набирать силу», — добавила она.

Кроме того, по мнению аналитика, не стоит сбрасывать со счетов возможность введения новых санкций в связи с миграционным кризисом на белорусско-литовской границе.

На днях Литва заявила, что с расширением санкцией ЕС в отношении Беларуси экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен. По словам главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса, формально Литва уже представила Брюсселю предложения по расширению секторальных санкций, в том числе — в отношении удобрений «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.

По мнению Борнуковой, если Литва введет такие ограничения, это будет «очень болезненный удар» для экономики Беларуси. «Надо понимать, что экспорт калия — это 2,5 млрд долларов. Если это произойдет, это будет существенный удар по экспортной выручке и поступлениям в бюджет. Переориентировать калий на Россию сейчас будет сложно, поскольку нужны оборудованные терминалы в портах, а в данный момент свободных мощностей там нет», — говорит эксперт.

О введении санкций заявляют и в США. А эти ограничительные меры, по словам Льва Львовского, могут оказать на экономику еще более разрушающее действие. При этом вариантов ограничения может быть много — «начиная от простого дублирования европейских санкций, заканчивая расширением».

У США есть возможность «делать санкционное предприятие токсичным, а это делает схемы с серыми прокладками недействительными — санкции автоматически накладываются и на тех, кто как-то сотрудничает с этим предприятием», пояснил Львовский.

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