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Пограничники Латвии за три дня задержали 160 мигрантов на границе с Беларусью

09.08.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Латвийские пограничники за три дня задержали 160 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Беларусью.

Об этом в понедельник сообщает министерство внутренних дел Латвии, передает ТАСС.

"В субботу на границе было задержано 39 нарушителей, в воскресенье - 35, а в понедельник - 86", - говорится в сообщении ведомства. "Государственная служба пограничной охраны в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности реагировать и предотвращать незаконное пересечение границы Латвии", - указывает министерство.

 
 
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Латвийские пограничники за три дня задержали 160 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Беларусью.
 
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