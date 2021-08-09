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Глава МИД Германии - о силе воли белорусов

09.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В годовщину начала массовых протестов против фальсификаций на выборах президента Беларуси Хайко Мас заявил, что Лукашенко удерживает в заложниках всю страну.

Накануне годовщины начала протестов из-за фальсификации прошлогодних президентских выборов в Беларуси, в воскресенье, 8 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высоко отозвался о силе воли, которую белорусы проявили в борьбе за демократию. 

"Выборы, которые прошли 9 августа 2020 года и не были ни свободными, ни честными, стали поворотным пунктом", - подчеркнул дипломат. Сегодня вся страна "находится в заложниках" у правителя Беларуси Александра Лукашенко, добавил глава МИД ФРГ.

"Мирные протесты за право встать на новый, демократический путь, провести честные и свободные выборы и освободить политических заключенных вызывают по всему миру чувство восхищения и солидарности, так же, как и сила воли белорусского народа", - подчеркнул Хайко Мас. 

"Государственная власть, которая направлена на то, чтобы бросить в тюрьму десятки тысяч собственных граждан за участие в мирных протестах, пытать их и заставлять покинуть страну, теряет всякую политическую и моральную легитимность", - констатировал он.

Министр иностранных дел Германии заявил, что и его страна, и Евросоюз в целом, находятся на стороне белорусского народа. "Мы не допустим, чтобы их заставили замолчать", - пообещал Мас. 

При этом дипломат упомянул разработанный Берлином "План действий для гражданского общества в Беларуси", направленный на поддержку людей, подвергающихся политическим преследованиям в этой стране. Кроме прочего, этот план позволяет жертвам политических репрессий получать немецкие визы по упрощенной схеме.

Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

После объявления ЦИК Беларуси тогдашнего президента страны Александра Лукашенко победителем выборов главы государства, вечером 9 августа 2020 года, в стране вспыхнули беспрецедентные по масштабам массовые протесты.

Власть жестко подавила эти выступления. Многих сторонников оппозиции подвергли репрессиям, а некоторых лидеров протестного движения, таких, как Мария Колесникова, изолировали в заключении.  Кандидата в президенты от оппозиции Светлану Тихановскую и ряд других политиков и активистов вынудили покинуть страну.
 
 
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В годовщину начала массовых протестов против фальсификаций на выборах президента Беларуси Хайко Мас заявил, что Лукашенко удерживает в заложниках всю страну.
 
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