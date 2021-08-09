Лукашенко: События прошлого года подтолкнули Беларусь и Россию к более активному сотрудничеству

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза – это одинаковые условия и равноправие, считает Александр Лукашенко. Об этом он заявил в понедельник во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности, сообщает БЕЛТА .

«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Любая интеграция без потери государственного суверенитета», – отметил Лукашенко.

По его словам, для людей – обычных граждан двух стран – равноправие во многом обеспечено.



Лукашенко считает, что события минувшего года многое показали и подтолкнули две страны к более активному сотрудничеству.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы остались вдвоем – Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России», – сказал белоруссский лидер.

По словам Лукашенко, в рамках Союзного государства осталось согласовать только одну союзную программу. Он уточнил, что так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Всего их 28.

«Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с президентом Путиным договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения», – подчеркнул президент.

По его мнению, если 28 союзных программ будут приняты, «это будет колоссальный шаг».

Напомним, ранее сообщалось, что Москва и Минск могут осенью подписать пакет из 28 «дорожных карт» по углубленной интеграции. В конце апреля Беларусь передала России 26 завизированных карт, в работе оставались еще два документа. В июне посол России в Беларуси Евгений Лукьянов рассказал журналистам, что вопросы, касающиеся «энергоносителей, взаиморасчетов, цен и акцизов», остаются несогласованными.

«Дорожные карты» представляют собой планы по углублению интеграции в конкретных направлениях: промышленность, аграрный сектор, рынок нефти, газа и электроники и так далее. Самой сложной задачей специалисты признали унификацию налогового и таможенного законодательств.