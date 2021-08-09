Романчук: «Белорусы не верят государству в целом, оно обнулило доверие к себе»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист – о том, к чему может привести отток банковских вкладов белорусов.





За второй квартал 2021 года срочные банковские вклады белорусов сократились более, чем на 1,6 миллиарда рублей – такие цифры опубликовал Нацбанк Беларуси в аналитическом обозрении «Знай своего клиента».

К слову, при этом в национальной валюте сбережения хранят всего 31,3% банковских вкладчиков-физлиц, а две трети предпочитают вклады в иностранных валютах. Но и их объем по сравнению с началом года также уменьшился на 620,8 миллионов долларов.

Отток вкладов кажется впечатляющим, но чем это чревато для банковской системы Беларуси и что может предпринять государство для замедления процесса?

– Государство уже отреагировало, – отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» независимый экономист Ярослав Романчук. – С 9 июля вступила в силу новая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле.

Властями этот закон позиционируется, наоборот, как либеральное решение. Но там можно найти вещи, которые могут сработать в случае, если отток денег из банковской системы продолжится.

Можно будет вводить разного рода ограничения: не исключено, например, введение дополнительного налога в случае оттока <валюты>, можно будет поменять сроки выдачи денег, можно будет перевести валютные депозиты в рублевые… В общем, есть достаточно много инструментов для того, чтобы остановить, сбить пыл забирать валютные вклады.

Но самая большая проблема в том, что белорусы не верят государству в целом, оно обнулило доверие к себе. Поэтому Нацбанк и банковская система как безусловные институты государства, конечно, от этого страдают. И что бы ни говорили в Национальном банке, какие бы цифры ни показывали, демонстрируя ответственную денежную политику (хотя это действительно так), но правительство, министерство финансов, администрация президента делают все для того, чтобы эти робкие, хрупкие достижения Нацбанка разрушить.

В условиях, когда есть бурный приток валюты от продажи экспортных товаров – а традиционный экспорт, отмечает Ярослав Романчук, показал рост почти на 40%, Беларуси есть, откуда брать деньги для пополнения бюджета, и отток вкладов физлиц не является большой проблемой.

– Но вот когда этих экспортных потоков не будет, то на фоне хронического недостатка инвестирования, утечки предпринимательского, человеческого капитала, зияющую дырку в банковском балансе закрыть будет нечем. Вот тогда начнется настоящий банковский финансовый кризис, – добавляет эксперт.

– Отток вкладов продолжится – он не может не продолжиться, потому что сбережений у населения не так-то много, и нет доверия к банковской системе. Чтобы компенсировать потери, деньги нужно будет откуда-то брать. Либо печатать, либо «продавать что-то ненужное», либо опять брать взаймы – а новые кредиты может дать только Россия и, возможно, Китай…

– Либо грабить собственное население?

– Да, и это возможно – в виде инфляции или девальвации.

Но пока относительная финансовая стабильность есть. Нам кажется, что белорусы позабирали очень много вкладов, но на депозитах еще осталась довольно приличная сумма. Например, по информации Управления финансовой стабильности Нацбанка, за первое полугодие срочные депозиты в иностранной валюте сократились на 13,4%, а рублевые даже выросли на 1,6%.

Депозиты юрлиц в Беларуси по состоянию на 1 июля составляют почти 22 миллиарда рублей, из них 8,5 миллиардов – в рублях, и 5,3 миллиарда долларов.

Объем вкладов физлиц – 21 миллиард рублей, из них 7,7 миллиардов – в национальной валюте, плюс 5,3 миллиарда долларов.

То есть, белорусы по-прежнему хранят значительную сумму сбережений в банках. И это очень серьезный ресурс.

Ведь почему Лукашенко так пытается максимально, как он считает, снизить напряжение в обществе, «зачистить» несогласных и показать, что все под контролем? Чтобы эти люди (а согласно статистике Нацбанка, среднестатистический белорусский вкладчик – женщина старше 55 лет со средней суммой вклада 9,96 тысячи рублей, а также мужчина старше 60 лет со средней суммой вклада в 13,97 тысячи рублей – С.) успокоились и не забирали свои деньги с депозитов, оставляли их в банковской системе.

Повторюсь, пока есть приток экспортной выручки, белорусским властям опасаться особо нечего – а вот если конъюнктура изменится, риски для финансового сектора увеличатся.