|
Экс-сотрудник МИД опубликовал протоколы с нескольких избирательных участков
Источник материала: UDF
Итоговый протокол участка для голосования №1 Ленинского района г.Бреста на выборах президента 9 августа 2020 года / facebook.com/pavel.slunkin
В понедельник исполнятся год со дня голосования по выборам президента Беларуси. Глава ЦИК Лидия Ермошина год назад заявила, что выборы выиграл Александр Лукашенко. По ее словам, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей. Люди были возмущены такими результатами и вышли на массовые акции протеста.
В годовщину со дня голосования Павел Слюнькин (он ушел из МИД в конце сентября 2020 года) опубликовал итоговые протоколы с нескольких участков: минского, где лично дожидался итоговых результатов 9 августа, участков в двух брестских школах, где он учился, и где секретарем комиссии был его учитель, участка в литовском посольстве и участка в Нидерландах.
Во всех случаях выходило, что побеждает Светлана Тихановская. Где-то разница была незначительной — всего один голос. А где-то отличалась в разы. Белорусские граждане, которые голосовали, к примеру, в Гааге за Тихановскую отдали 385 голосов, а за Лукашенко 18.
"Итоговый счёт: 2422 (Тихановская) против 1500 (Лукашенко). Такие вот арифметические аномалии с 80%", — подвел итог Слюнькин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник исполнятся год со дня голосования по выборам президента Беларуси
|
Свежие газеты
Архив (Разное)