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Экс-сотрудник МИД опубликовал протоколы с нескольких избирательных участков

09.08.2021 13:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-сотрудник МИД опубликовал протоколы с нескольких избирательных участков
Итоговый протокол участка для голосования №1 Ленинского района г.Бреста на выборах президента 9 августа 2020 года / facebook.com/pavel.slunkin
Бывший первый секретарь управления Европы белорусского МИД Павел Слюнькин опубликовал на своей странице в Facebook пять протоколов с избирательных участков.

В понедельник исполнятся год со дня голосования по выборам президента Беларуси. Глава ЦИК Лидия Ермошина год назад заявила, что выборы выиграл Александр Лукашенко. По ее словам, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей. Люди были возмущены такими результатами и вышли на массовые акции протеста.

В годовщину со дня голосования Павел Слюнькин (он ушел из МИД в конце сентября 2020 года) опубликовал итоговые протоколы с нескольких участков: минского, где лично дожидался итоговых результатов 9 августа, участков в двух брестских школах, где он учился, и где секретарем комиссии был его учитель, участка в литовском посольстве и участка в Нидерландах.

Во всех случаях выходило, что побеждает Светлана Тихановская. Где-то разница была незначительной — всего один голос. А где-то отличалась в разы. Белорусские граждане, которые голосовали, к примеру, в Гааге за Тихановскую отдали 385 голосов, а за Лукашенко 18.

"Итоговый счёт: 2422 (Тихановская) против 1500 (Лукашенко). Такие вот арифметические аномалии с 80%", — подвел итог Слюнькин.
 
Теги: Брест
 
 
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В понедельник исполнятся год со дня голосования по выборам президента Беларуси
 
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