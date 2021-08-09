Источник материала: UDF



Итоговый протокол участка для голосования №1 Ленинского района г. Бреста на выборах президента 9 августа 2020 года / facebook.com/pavel.slunkin

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"Итоговый счёт: 2422 (Тихановская) против 1500 (Лукашенко). Такие вот арифметические аномалии с 80%", — подвел итог Слюнькин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-сотрудник МИД опубликовал протоколы с нескольких избирательных участков В понедельник исполнятся год со дня голосования по выборам президента Беларуси

В понедельник исполнятся год со дня голосования по выборам президента Беларуси. Глава ЦИКгод назад заявила, что выборы выиграл. По ее словам, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей. Люди были возмущены такими результатами и вышли на массовые акции протеста.В годовщину со дня голосования(он ушел из МИД в конце сентября 2020 года) опубликовал итоговые протоколы с нескольких участков: минского, где лично дожидался итоговых результатов 9 августа, участков в двух брестских школах, где он учился, и где секретарем комиссии был его учитель, участка в литовском посольстве и участка в Нидерландах.Во всех случаях выходило, что побеждает. Где-то разница была незначительной — всего один голос. А где-то отличалась в разы. Белорусские граждане, которые голосовали, к примеру, в Гааге за Тихановскую отдали 385 голосов, а за Лукашенко 18.