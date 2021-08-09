ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции

09.08.2021 13:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
Фото из архива БЕЛТА
В Беларуси необходимо открыто, честно провести референдум по предлагаемым изменениям в Конституцию.

Об этом Александр Лукашенко заявил 9 августа во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

"Все сделаем демократично", - пообещал он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
БАЖ: за год с момента президентских выборов медиасфера понесла огромные потери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by