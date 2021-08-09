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Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
Источник материала: UDF
Фото из архива БЕЛТА
Об этом Александр Лукашенко заявил 9 августа во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.
"Все сделаем демократично", - пообещал он.
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«Все сделаем демократично», - пообещал он.
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