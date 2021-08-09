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«У меня руки развязаны»: Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским

09.08.2021 13:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«У меня руки развязаны»: Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко заявил , что у него развязаны руки в части признания Крыма российским.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает - Будапештская декларация (меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договоору о нераспространении ядерного оружия - ИФ)... Но я и через это переступлю. Украина видите, что творит... У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное», - сказал Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в Минске.


По его словам президента, украинская сторона «взвыла»: «Лукашенко полетит в Крым через Россию».

«Так вы ж закрыли пространство через Украину, я не могу полететь. Безумцы», - заявил Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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