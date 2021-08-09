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Алексей Талай: у меня есть вопрос к главе государства – откуда он черпает силы, откуда его мотивация?

09.08.2021 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Талай: у меня есть вопрос к главе государства – откуда он черпает силы, откуда его мотивация?

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
У меня как для мотивационного спикера есть вопрос к главе государства: откуда он черпает силы, откуда его мотивация? Столько лет работать главой государства, мы это видим, со всей душой, со всей искренностью. Этот человек старается сделать жизнь простых людей лучше. Где-то я понимаю [в чем сила Президента – прим.ред.] – в любви к Родине, в любви к своей земле, там, где родился, рос и смог добиться того, чтобы быть (не побоюсь этого слова) государем страны. Понимание это есть. Но еще раз услышать от него, зарядиться этой силой.

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Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24...
 
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