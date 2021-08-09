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Алексей Талай: у меня есть вопрос к главе государства – откуда он черпает силы, откуда его мотивация?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
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Алексей Талай: у меня есть вопрос к главе государства – откуда он черпает силы, откуда его мотивация?
Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24...
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