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Вячеслав Данилович: я жду, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, ответит объективно на вопросы

09.08.2021 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович: я жду, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, ответит объективно на вопросы

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Естественно, я жду того, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, которые собрались, ответит объективно на вопросы, которые будут ему заданы. Безусловно, я ожидаю, что разговор у нас на этом собрании пойдет об уроках прошедшего года, о тех вещах, которые заставили встрепенуться все белорусское общество, и о том, как выстоять в этой волне управляемого хаоса, которая катится по миру, разрушая государства, подрывая основы жизнедеятельности различных обществ и государств. Думаю, что сегодня разговор пойдет об уроках и о том, как дальше противостоять вредоносному воздействию извне, развивать и укреплять свое государство.

А вы планируете задавать вопросы?

– Я не планировал задавать вопросы сам. Я бы, единственное, пожелал бы нашему Президенту здоровья, благополучия, чтобы он дальше оставался лидером нашей нации и нашего государства.

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Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24...
 
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