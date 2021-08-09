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Вячеслав Данилович: я жду, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, ответит объективно на вопросы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
– А вы планируете задавать вопросы?
– Я не планировал задавать вопросы сам. Я бы, единственное, пожелал бы нашему Президенту здоровья, благополучия, чтобы он дальше оставался лидером нашей нации и нашего государства.
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Вячеслав Данилович: я жду, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, ответит объективно на вопросы
Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24...
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