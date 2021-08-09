Лукашенко – Украине: меньше всего вы должны бояться белорусов

Источник материала: ОНТ

Украине меньше всего стоит бояться белорусов. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом 9 августа на встрече с журналистами, представителями общественности и экспертами.

Фото: БЕЛТА

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